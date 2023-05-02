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Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі

02 травня 2023, 19:30
Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі
Джерело: 24tv.ua
Ця лінія дає можливість збільшувати обсяги експорту електроенергії до Європи.

"Укренерго" спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Відновлений інтерконектор із Польщею функціонує вже 27 квітня 2023 року і успішно відпрацював три дні у тестовому режимі. В "Укренерго" переконані, що ця міждержавна лінія електропередачі означає додаткову надійність роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі. 

"Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", – наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Своєю чергою, очільник правління "Укренерго" Володимир Кудрицький додав, що це був складний, але взаємовигідний проєкт, який Україна реалізувала у співпраці зі своїми європейськими колегами.

"Він важливий як для України, так і для енергетичної безпеки Європи. Ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами. Якщо потреби будуть іншими, ми зможемо імпортувати електроенергію з Європи. Ця лінія становить додатковий елемент європейської енергетичної безпеки та сприяє розвитку стабільної енергомережі в Україні", – зазначив він.

Загальна протяжність лінії сягає майже 400 км, причому понад 70% з них проходить територією України. Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб'єктів. Основний обсяг робіт був виконаний у цьому вузлі, щоб вироблена українською енергосистемою електроенергія могла бути перетворена на європейську напругу 400 кВ та передана до Європи. 125 фахівців працювали на будівництві об'єкта з боку України протягом п'яти місяців під час війни.

Загальна вартість проєкту склала 350 мільйонів гривень. Крім того, низка необхідного обладнання була надана безкоштовно нашими польськими партнерами.

війна в Україніросія окупантиенергетикаекспортПольщаелектроенергія

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