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ПОЛІТИКА

Україна і Республіка Гана створять спільний логістичний хаб для продовольства

13 січня 2023, 11:32
Україна і Республіка Гана створять спільний логістичний хаб для продовольства
Фото: theafronews.ca
Республіка Гана – третя держава, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у рамках офіційного візиту до країн Африки.

Україна і Республіка Гана розглядають можливість реалізації спільного проєкту з будівництва логістичних хабів для зберігання продовольства, повідомляє Мінагрополітики.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського і міністра продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото.

Міністри обговорили питання спільного проєкту – будівництва логістичного хабу для зберігання продовольства. Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Сторони домовилися детальніше розглянути можливість реалізації українсько-африканського проєкту у сфері логістичної кооперації.

Також міністри обговорили питання поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин.

Республіка Гана – третя держава, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у рамках офіційного візиту до країн Африки.

Міністерство аграрної політики та продовольства України під час візиту до Республіки Сенегал (Африка) підписало меморандум із Міністерством сільського господарства, сільської інфраструктури та продовольчого суверенітету країни про співпрацю у сфері сільського господарства.

Також Україна розгляне пропозицію Федеративної Республіки Нігерія збудувати логістичний хаб для поставок зерна та продуктів харчування.

війнаУкраїнаГанапродовольство

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