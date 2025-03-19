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Україна і рф обмінялися звинуваченнями в ударах по інфраструктурі – Reuters

19 березня 2025, 08:33
Україна і рф обмінялися звинуваченнями в ударах по інфраструктурі – Reuters
Фото: УНН
Атаки сталися через кілька годин після розмови Трампа з путіним
рф і Україна звинуватили одна одну в нанесенні авіаударів, які спричинили пожежі та пошкодили інфраструктуру всього через кілька годин після того, як російський диктатор путін погодився на припинення вогню.
 
Про це пише Reuters.
 
путін погодився тимчасово припинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але відмовився від 30-денного припинення вогню, що значно менше за те, на що розраховував американський президент Дональд Трамп, пише видання.
 
Нагадаємо, саме путінської згоди на 30-денне перемир'я домагався Трамп як першого кроку до постійної мирної угоди.
 
Кілька годин потому обидві сторони повідомили про атаки.
 
"росія атакує цивільну інфраструктуру і людей просто зараз", - написав глава адміністрації Зеленського Андрій Єрмак у Telegram вночі.
 
Регіональна влада Сумської області заявила, що атаки російських безпілотників пошкодили дві лікарні, змусивши евакуювати пацієнтів і персонал лікарні.
 
Також 60-річний чоловік дістав поранення, а кілька будинків було пошкоджено внаслідок ударів безпілотників по Київській області, повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник.
 
Зеленський заявив, що росія запустила понад 40 безпілотників проти України протягом кількох годин після телефонної розмови Трампа і путіна.
 
Водночас влада південноросійського регіону Краснодара заявила, що атака українських безпілотників спровокувала пожежу на нафтобазі, розташованій недалеко від станиці Кавказька. Унаслідок пожежі 30 співробітників було евакуйовано.
 
"Роботи на об'єкті припинено", - заявили в адміністрації Краснодара.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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