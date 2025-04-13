Україна і рф проведуть переговори в Туреччині
13 квітня 2025, 16:55
Фото: unian.ua
Зустріч російських і українських офіційних осіб запланована на 15-16 квітня
Представники України та росії проведуть переговори в Туреччині.
Про це повідомляє CNN türk з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.
Так, зустріч російських і українських офіційних осіб запланована на 15-16 квітня в Командуванні Військово-морських сил в Анкарі.
На цих переговорах обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря.
Нагадаэ1 квітня Лавров прокоментував угоду щодо Чорного моря і назвав нові вимоги. За його словами, РФ зробила конкретні пропозиції щодо реалізації чорноморської ініціативи.