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Україна і рф проведуть переговори в Туреччині

13 квітня 2025, 16:55
Україна і рф проведуть переговори в Туреччині
Фото: unian.ua
Зустріч російських і українських офіційних осіб запланована на 15-16 квітня
Представники України та росії проведуть переговори в Туреччині.
 
Про це повідомляє CNN türk з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.
 
Так, зустріч російських і українських офіційних осіб запланована на 15-16 квітня в Командуванні Військово-морських сил в Анкарі.
 
На цих переговорах обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря.
 
Нагадаэ1 квітня Лавров прокоментував угоду щодо Чорного моря і назвав нові вимоги. За його словами, РФ зробила конкретні пропозиції щодо реалізації чорноморської ініціативи.  
Туреччинавійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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