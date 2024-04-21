Україна і росія адаптуються до наступного етапу війни – Forbes

Літній наступ рф vs Україна: на полі бої "схрестять шпаги" дві стратегії, але обидві армії адаптуються до наступної фази війни.

Про це йдеться в статті ділового журналу Forbes.

Війна між Україною і росією має розгорнутись в третьому літі повномасштабних бойових дій, де в очікуваному наступі рф "схрестять шпаги" на полі бою дві стратегії.

Дві армії адаптуються до наступної фази війни, аби не дозволити рф отримати перевагу, ЗСУ мають змінити свою тактику і, схоже, вже це роблять.

Видання пише, що окупанти, ймовірно, готують підґрунтя для літнього наступу. Стратегія кремля охоплює як посилення повітряних ударів по енергетичним об'єктам України, так і фронтові "здобутки" - наприклад, захоплення міста Часів Яр, що може відкрити шлях росії до окупації всієї Донеччини. На цьому неодноразово наголошували аналітики. Хоча станом на 21 квітня Часів Яр контролює українські війська.

"Для того, щоб Україна могла захиститися від цього наступу, вона повинна змінити свою стратегію", - пише Forbes.

Україна, як і Росія, вела війну, дотримуючись радянської доктрини. Коли першими до бою йдуть піхота і бронетехніка, яких прикриває вогнем артилерія на ключових позиціях. Однак, оскільки в Україні закінчуються артилерійські боєприпаси, їй доведеться вдатися до інших тактик. Зокрема, Київ може перейняти принципи американської військової доктрини. Йдеться про зміну акцентів на оборону з можливістю швидко перейти в наступ. Така тактика дозволила б Україні пробити дірки в російській лінії захисту, розтягнутому на ключових ділянках фронту.

"Такий наступ буде не лише націлений на слабкіші ділянки російського угруповання, але й може включати просування вглиб Кримського півострова. Це, своєю чергою, дозволило б українським військам оточити російські війська, зірвати російський наступ і допомогти Україні повернути ініціативу на полі бою. Важливо, що ця тактика менше покладається на артилерію. Вона більш зосереджена на елементах, здатних маневрувати. Це бронетехніка та піхота", - наголошує бізнес-газета.

Аналітики натякають: схоже, Київ вже почав запроваджувати цю тактику. Згадана зміна читається у змісті нещодавніх пакетів допомоги від Німеччини та США. "Хоча пакети включали боєприпаси та інші предмети, які були б корисними для створення оборонної позиції, вони також містили предмети, які в першу чергу використовуються для наступальних операцій. Зокрема, ці пакети допомоги включали значну кількість обладнання для розмінування, в тому числі дистанційно керовані системи розмінування, саперні плуги і підривні машини для знешкодження перешкод. Це обладнання дозволило б українцям просунутися вглиб російських позицій", - аналізує видання.

Там констатують, за три роки повномасштабної війни обидві армії намагаються протиснути фронт, використовуючи свої сильні сторони. І якщо війська рф можуть похвалитися більшою бойовою силою і великою кількістю боєприпасів, що надає їм значну вогневу міць для нового наступу, українці, на противагу, створили потужну лінію оборони, що не дозволяє РФ просунутися по лінії фронту.

Можна чекати, що Україна і росія продовжать розвивати свої стратегії у динаміці, якої вимагатимуть поточні події на полі бою, але, водночас і оглядаючись на мінливий глобальний соціально-політичний клімат.