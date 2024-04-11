Україна і росія очолили світовий рейтинг кіберзлочинності – DW

В світовому рейтингу кіберзлочинності на першому місці - росія, за нею слідують Україна, Китай, США і Нігерія.

Про це повідомили в Оксфордському університеті, посилаючись на дослідження, яке проводилося останні три роки, пише Deutsche Welle.

росія є головним осередком загрози від кіберзлочинності.

Після неї йдуть Україна, КНР, США та Нігерія.

В ході дослідження оцінили найзначніші джерела кіберзлочинності і вперше в історії склали рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності.

Спеціалісти використовували оцінки 92 провідних експертів у сфері світової кіберзлочинності.

Спеціалістів попросили оцінити джерела п'яти основних типів кіберзлочинності і дати оцінку країнам за результатами кібератак, професіоналізмом і технічними можливостями діючих у них хакерів.

рф опинилась на першому місці у рейтингу і отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала.

Крім того до осередків світової кіберзлочинності увійшли Румунія -14,83 бала, Північна Корея з 10,61 балами, Британія -9,01, Бразилія має 8,93 бала та Індія з 6,13 балами.

Позиції з 11-ї по 20-у посіли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія. Значення WCI всіх цих країн не перевищує п'яти балів.