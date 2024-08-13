Україна і росія продовжують газові поставки до Європи, незважаючи на бойові дії

Для обох держав це економічно вигідно.

Україна та росія планують і надалі продовжувати постачання газу до Європи, попри бойові дії поблизу ключового транскордонного пункту транзиту газу через газозабірну станцію "Суджа" в Курській області росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані з цим питанням анонімні джерела.

Видання зазначає, що вторгнення України на російську територію спонукало до зростання цін на газ до найвищого рівня цього року. Усе через побоювання, що поставки будуть перервані. Однак обидві сторони мають фінансові стимули для того, щоб транзит не зупинявся. Для Києва він забезпечує критично важливі кошти для його зруйнованої війною економіки - близько 1 мільярда доларів у 2021 році - тоді як Європа залишається одним з найбільших споживачів російського трубопровідного газу.

Автор матеріалу пише, що Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону будуть більше використовувати її величезні газові сховища. І вона має вагомі підстави захищати інфраструктуру, оскільки невикористовувані трубопроводи можуть стати об'єктами військових атак або вийти з ладу, ремонт яких коштуватиме дорого.

Однак будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газозабірній станції може призвести до припинення поставок. Зараз пункт перекачки перебуває під контролем українських військ.

російський постачальник ПАТ "Газпром" не відразу, але повідомив, що продовжує постачати газ до пункту "Суджа". Щоденні потоки стабільні в діапазоні від 37 млн кубометрів до майже 40 млн кубометрів.

І хоча це трохи нижче 42 мільйонів кубометрів на добу, які постачалися до операції в Курській області, аде зменшення відображає зниження попиту з боку європейських споживачів.

Міністерство енергетики України відмовилося від коментарів, натомість НАК «Нафтогаз» повідомив, що «має намір продовжувати надавати послуги з транспортування газу в рамках угоди», маючи на увазі угоду про транзит газу, термін дії якої закінчується в грудні.