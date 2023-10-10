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Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю в ключових сферах

10 жовтня 2023, 18:16
Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю в ключових сферах
Фото: Fox News
Дві країни підписали двосторонній документ, в якому зафіксувано домовленості про співпрацю в пріоритетних сферах.

Про це президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом написав на Facebook-сторінці.

"Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії – і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої "формули миру", і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії", - йдеться в зверненні. 

Президент Румунії дав обіцянку щодо руху України до Євросоюзу.

За словами Йоганнісона, йдеться про налагодження транспортного сполучення між Україною та Румунією, спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів перетину кордону. 

В декларації відображені підходи сторін щодо взаємодії з національними спільнотами.

Сам документ чи його стислий виклад поки не опубліковані.

 
РумуніяспівпрацяУкраїна

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