Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю в ключових сферах
Про це президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом написав на Facebook-сторінці.
"Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії – і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої "формули миру", і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії", - йдеться в зверненні.
Президент Румунії дав обіцянку щодо руху України до Євросоюзу.
За словами Йоганнісона, йдеться про налагодження транспортного сполучення між Україною та Румунією, спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів перетину кордону.
В декларації відображені підходи сторін щодо взаємодії з національними спільнотами.
Сам документ чи його стислий виклад поки не опубліковані.