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Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

У санкційний список внесли 40 чиновників
"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять в Європейську економічну зону, і Україна приєднуються до цього рішення Ради" - йдеться у заяві.
Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі Фото: segodnya.ua

Сім країн в тому числі Україна приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Александра Лукашенка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС.

Лідери ЄС на саміті на початку жовтня відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того, як Кіпр погодився зняти своє вето.

У санкційний список внесли 40 чиновників.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять в Європейську економічну зону, і Україна приєднуються до цього рішення Ради" - йдеться у заяві.

Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен

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20 11 2020 16:38
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