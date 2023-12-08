Україна і Швеція домовляються про літаки Gripen

Україна та Швеція обговорили питання оборонної співпраці, серед яких потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

Про це Міністерство оборони написало на сайті.

"В зустрічі брали участь міністр оборони Рустем Умєров, його заступник генерал-лейтенант Іван Гаврилюк і верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден", - йдеться на сайті.

В Міноборони додали, що триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen.

"Наразі є певні питання, пов’язані з НАТО, але є сподівання, що спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки", - сказав заступник міністра Іван Гаврилюк.

Шведський колега Мікаель Бюден зазначив, що питання передачі винищувачів Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - сказав шведський генерал.

В кінці жовтня ми писали, що Швеція наближається до відправки винищувачів Gripen в Україну.