Україна і Швеція домовляються про літаки Gripen
Про це Міністерство оборони написало на сайті.
"В зустрічі брали участь міністр оборони Рустем Умєров, його заступник генерал-лейтенант Іван Гаврилюк і верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден", - йдеться на сайті.
В Міноборони додали, що триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen.
"Наразі є певні питання, пов’язані з НАТО, але є сподівання, що спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки", - сказав заступник міністра Іван Гаврилюк.
Шведський колега Мікаель Бюден зазначив, що питання передачі винищувачів Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.
"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - сказав шведський генерал.
В кінці жовтня ми писали, що Швеція наближається до відправки винищувачів Gripen в Україну.