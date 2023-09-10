Україна і Швеція налагодять спільне виробництво БМП CV-90 - Міноборони

Їм додатуть посилену багатошарову броню.

Україна та Швеція будуть спільно випускати бойові машини піхоти CV-90 підвищеної прохідності.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Бойову машину піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі. Спроєктована та вироблена у Швеції, вона увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП", - заявила Маляр.

Міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів потрібна для безпеки людей всередині CV-90. Зверху додадуть композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі.

Таке поєднання матеріалів захистить екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

CV-90 надійшли до України влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. Вперше ці БМП були помічені на Лиманському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону уже кілька місяців.

"В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу, і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі", - зазначила Маляр.

Якби замість CV-90 була радянська БМП-1 або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах фактично відсутня, додала вона.



Шведська модель отримала ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-міліметрову гармату, яка здатна вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, максимальна дальність пострілу становить понад 12 кілометрів.



Крім того, CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Таке рішення забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху.

Українські захисники зазначають, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно.



"Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська", - наголосила Маляр.