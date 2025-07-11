Україна і США обговорюють купівлю 10 систем ППО

Деталі перемовин у межах "коаліції охочих" та на Конференції з відновлення опублікував заступник глави ОП.

Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Наразі триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, Німеччина готова оплатити дві системи, Норвегія – ще одну. Після підтвердження від компанії-виробника, як очікується, доєднаються і інші українські партнери.

Коментуючи результати Конференції з відновлення України, яка 10-11 липня проходить у Римі і зустрічі “коаліції охочих” Паліса відзначив обговорення спільного виробництва озброєння з Італією, Польщею, Нідерландами та Німеччиною. З цими країнами йшлося про виробництво українських дронів.

Окремо обговорювали дрони-перехоплювачі. Київ намагається залучити якомога більше інвестицій у ті рішення, які вже розробили.