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Україна і США обговорюють купівлю 10 систем ППО

11 липня 2025, 15:07
Україна і США обговорюють купівлю 10 систем ППО
джерело slovoidilo
Деталі перемовин у межах "коаліції охочих" та на Конференції з відновлення опублікував заступник глави ОП.

Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Наразі триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса. 

За його словами, Німеччина готова оплатити дві системи, Норвегія – ще одну. Після підтвердження від компанії-виробника, як очікується, доєднаються і інші українські партнери. 
 
Коментуючи результати Конференції з відновлення України, яка 10-11 липня проходить у Римі і зустрічі “коаліції охочих” Паліса відзначив обговорення спільного виробництва озброєння з Італією, Польщею, Нідерландами та Німеччиною. З цими країнами йшлося про виробництво українських дронів. 
 
Окремо обговорювали дрони-перехоплювачі. Київ намагається залучити якомога більше інвестицій у ті рішення, які вже розробили. 
 
Окрім того, Велика Британія та Україна підписали 19-річну угоду, що відкриває фінансування на понад 5 000 ракет Thales для систем ППО.
 
Йшлося і про збільшення грошового забезпечення українських воїнів. Лідери ЄС позитивно поставилися до цього. 
 
На зустрічі коаліції охочих вперше взяли участь представники США — спецпосланець Президента США генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники підтвердили готовність працювати для безпеки України довгостроково, а Франція та Британія готують розширення спільних сил до 50 тисяч військових, які можуть стати ядром майбутніх сил Коаліції охочих”, – додав Паліса. 

 

ППОвійна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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