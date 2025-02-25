Україна і США погодили умови угоди про надра – ЗМІ

Аби підписати угоду, Зеленський має отримати схвалення парламенту.

Україна і США погодили угоди про рідкісноземельні метали, яка має покращити відносини з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" природних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також супутню логістику, тобто – нафто- і газогони. Фонд інвестуватиме у проєкти в Україні.

Фонд не будуть поповнювати надходженнями від тих природних ресурсів, які вже поповнюють держскарбницю, тобто йдеться про поточну діяльність "Нафтогазу" чи "Укрнафти", найбільших виробників газу й нафти в Україні.

В угоді немає жодного посилання на гарантії безпеки від США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на підписання документа. Він також залишає відкритими такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови про "спільне володіння", які мають бути врегульовані у наступних угодах.