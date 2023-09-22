Україна і США спільно вироблятимуть зброю

Президент України Володимим Зеленський назвав історичною домовленість із США про спільне виробництво зброї.

Зеленський сказав про це у традиційному зверненні до українського народу наприкінці 575-го дня війни, пише прес-служба президента.

"Україна готується створити нову оборонну екосистему разом з Вашингтоном, щоб виробляти зброю та ще більше посилити свободу й захист життя", - написано у повідомленні.

Домовленості мають довготривалий характер.

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця - для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі США, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя.

"Це матиме глобальні позитивні результати" - переконаний президент.