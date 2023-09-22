Матеріали:
Теми:

Україна і США спільно вироблятимуть зброю

22 вересня 2023, 10:11
Україна і США спільно вироблятимуть зброю
Президент України Володимим Зеленський назвав історичною домовленість із США про спільне виробництво зброї.

Зеленський сказав про це у традиційному зверненні до українського народу наприкінці 575-го дня війни, пише прес-служба президента.

"Україна готується створити нову оборонну екосистему разом з Вашингтоном, щоб виробляти зброю та ще більше посилити свободу й захист життя", - написано у повідомленні. 

Домовленості мають довготривалий характер. 

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця - для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі США, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя.

"Це матиме глобальні позитивні результати" - переконаний президент.

 

 

СШАУкраїнавиробництво зброї

Останні матеріали

Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється