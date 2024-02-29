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Україна і Туреччина продовжили "транспортний безвіз" до кінця війни

29 лютого 2024, 20:49
Україна і Туреччина продовжили
Фото: xn--j1aidcn.org
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини ухвалили рішення щодо продовження лібералізації вантажних перевезень.

Про це Мінвідновлення написало на Facebook-сторінці.

"Транспортний безвіз" з Туреччиною діятиме щонайменше до завершення війни", - йдеться в дописі.

Цей безвіз або ж лібералізація вантажних перевезень з Туреччиною включає двосторонні вантажні перевезення і перевезення транзитом. 

"Вдячний турецьким колегам за конструктивну співпрацю для розвитку економік обох країн. Продовження лібералізації вантажних перевезень - це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% - автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", - заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. 

За його словами, домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. 

Таке рішення зафіксоване протоколом засідання.
Також вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу до 3500.

 

Туреччинатранспортний безвіз

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