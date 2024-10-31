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Україна і Угорщина готують спільний документ

31 жовтня 2024, 16:53
Україна і Угорщина готують спільний документ
Фото: з відкритих джерел
Київ просить Угорщину не блокувати запрошення до НАТО.
Україна і Угорщина працюють над двостороннім документом, покликаним вирішити непорозуміння.
 
Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпаття. 
 
Угорці частково здатні блокувати українські плани, але Україна здатна їх подолати. Водночас, сказав президент, хочеться, аби держава йшла до перемоги без блокад від сусідів, а з їх допомогою. 
 
"Сьогодні готується документ двосторонній. Ми дуже хотіли мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімати питання меншин... Маю на увазі. питання можуть з'являтися, але щоб їх розв'язувати. Щоб не було викликів між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимось, ми готували", – сказав він.
 
Частиною документу є питання безпеки і НАТО. За словами Зеленського, Україна в цьому документи просить не блокувати запрошення України до НАТО. Вона не просить підтримувати запрошення, а просить саме не блокувати. 
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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