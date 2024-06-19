Україна і ЄС узгодили угоду про гарантії безпеки

Київ та Брюссель офіційно погодили текст угоди про гарантії безпеки.

Її планують підписати найближчим часом, повідомляє Офіс президента.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС з заступником генсека Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Вони завершили узгодження тексту угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.

Угоду з ЄС повинні укласти на виконання спільної декларації про підтримку України, яку Європейський союз разом з країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 15 країнами Європи. Серед них Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.