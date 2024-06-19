Україна і ЄС узгодили угоду про гарантії безпеки
Її планують підписати найближчим часом, повідомляє Офіс президента.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС з заступником генсека Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.
Вони завершили узгодження тексту угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.
Угоду з ЄС повинні укласти на виконання спільної декларації про підтримку України, яку Європейський союз разом з країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 15 країнами Європи. Серед них Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.