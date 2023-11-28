Україна і Євросоюз повністю синхронізували енергосистеми
Про це йдеться в релізі ENTSO-E.
"Укренерго", український системний оператор, досягнув відповідності ключовим технічним вимогам, необхідним для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України", - написав оператор.
Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E також збільшв ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну і Молдову до 1700 МВт. Раніше було на 500 МВт менше.
"Синхронізація з "Укренерго" розпочалась у 2017 році з підписання угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем" - йдеться в релізі.
Нагадаємо, що рік тому в березні відбулася аварійна синхронізація як знак солідарності Європи з Україною.
"Сьогоднішнє повідомлення сигналізує про повне виконання умов, передбачених угодою", - додав європейський оператор.
Раніше стало відомо, що Євросоюз готовий постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту.