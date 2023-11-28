Україна і Євросоюз повністю синхронізували енергосистеми

Європейська мережа операторів ENTSO-E сьогодні ухвалила рішення про переведення України в режим постійної синхронізації з європейською енергосистемою.

Про це йдеться в релізі ENTSO-E.

"Укренерго", український системний оператор, досягнув відповідності ключовим технічним вимогам, необхідним для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України", - написав оператор.

Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E також збільшв ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну і Молдову до 1700 МВт. Раніше було на 500 МВт менше.

"Синхронізація з "Укренерго" розпочалась у 2017 році з підписання угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем" - йдеться в релізі.

Нагадаємо, що рік тому в березні відбулася аварійна синхронізація як знак солідарності Європи з Україною.

"Сьогоднішнє повідомлення сигналізує про повне виконання умов, передбачених угодою", - додав європейський оператор.

Раніше стало відомо, що Євросоюз готовий постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту.