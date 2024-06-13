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Україна і Євросоюз продовжать "транспортний безвіз" ще на рік

13 червня 2024, 17:11
Україна і Євросоюз продовжать
Дію "транспортного безвізу" продовжать до кінця червня 2025 року.

Україна та Євросоюз незабаром продовжать дію "транспортного безвізу" ще на рік — до кінця червня 2025 року.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

"Україна та Євросоюз незабаром пролонгують дію «транспортного безвізу» на строк до кінця червня 2025 року. Сьогодні Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди", — повідомив Шмигаль.

Зокрема, після продовження "безвізу" водії  зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення. Такий крок також є стимулом для українських виробників. 

"Минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком. Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу", — написав Шмигаль. 

війна в Україніросія-агресорЄвросоюзтранспортний безвіз

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