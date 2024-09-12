Україна і Захід: відмінності регулювання онлайн ігор

Сфера азартних розваг зараз тісно пов’язана з законодавчими нормами, які використовують різні країни. Розповідаємо про основні відмінності регламентних норм, які використовуються в Україні та інших державах.

Вікові обмеження

Кожна держава, яка регулює сферу азартних розваг, самостійно встановлює вікові обмеження допуску гравців. На встановлення цього обмеження впливає чимало чинників і факторів, які визначаються спеціальними дослідженням. Наприклад, онлайн казино з 18 років працюють у більшості країн Євросоюзу. Також подібні заклади функціонують у деяких штатах США і Південної Америки.

Щодо регламенту України, то з початком регулювання ігрової сфери, яке відбулось у 2020-м році, на місцевому ринку з’явилось чимало операторів азартних розваг. Вони отримали відповідні ліцензії та працюють з користувачами, яким виповнилось 21 рік.

Ліцензування

Відмінності в регулюванні азартних розваг також спостерігаються у принципах, за якими проходить ліцензування нових компаній. Західні регулятори менш прискіпливо ставляться до видач сертифікатів новим операторам – новачкам достатньо виконати базові умови та сплатити необхідні внески.

Щодо правил видачі ліцензії в Україні все набагато складніше. В актуальних реаліях комісія КРАІЛ вимушена додатково перевіряти кожну компанію, яка хоче отримати українську ліцензію. Пов’язано це з мірами підвищення вимог фінансової безпеки та очищенням ринку від компаній з сумнівним статусом та бенефіціарами.

Податки на виграші

Інший чинник, який різнить країни з регулюванням розваг, це податок на виграш. Зараз онлайн казино самостійно вираховують з гравців певний відсоток, при умові, що користувач отримав прибуток з гри. Оператори від ім’я гравця самостійно відправляють ці кошти на податкові рахунки держави.

В України податок на виграш складає 18% до яких також додається 1,5 у якості військового збору. У Сполучених Штатах Америки сплачують 25% за отримання прибутку, але з урахуванням додаткових факторів, податки у США можуть сягнути 40%.

Більш лояльно до гравців ставляться у Німеччині, жителі якої, платять тільки 5%. А у Франції, Великобританії і Ірландії, обов’язки по сплаті податків належать казино – вони мають самостійно компенсувати ці кошти, а гравці отримують чистий виграш.