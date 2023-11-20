Україна є місцем, де на карту поставлена польська безпека – Дуда

Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі.

Якщо росія не буде переможена, вона нападе знову.



Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Підтримка України очевидна. Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, реалізовану абсолютно в польських і європейських інтересах", - йдеться у заяві.



Журналісти запитали у Дуди, чи повинні країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, щоб вона могла продовжувати ефективно захищатися.

Президент Польщі наголосив, що якщо росія не буде переможена, вона нападе знову.

"У нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки", - сказав він.



Також він нагадав, що Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також незліченну кількість бронежилетів, касок, спорядження.