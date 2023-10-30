Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі – посол Бродський

Аргументує він це насамперед відсутністю в нашій країні мітингів на підтримку палестинців та Хамас.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає, що наша країна має найбільш проізраїльську позицію з-поміж решти держав у Європі.

Про це він заявив під час інтерв'ю газеті Ynet.

Бродський наголосив, що зараз Єрусалим співпрацює з ВРУ, аби визнати Хамас та Хезболлу терористичними організаціями.

"Важливо зазначити, що Україна входить до небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи Хамас", – сказав Бродський.

Він наголосив, що після початку повномасштабної війни в Україні позиція Ізраїлю зазнала критики. Втім, зараз вже зрозуміло, чому вона виявилася саме такою.

"У міру того, як події розвивалися і ставали дедалі яснішими, критика зменшувалася, - наголосив він. - Я вважаю, що наш власний досвід дав відповіді на запитання, наприклад, було прохання надати систему "Залізний купол". Сьогодні вони розуміють, що ми не могли і досі не можемо передати жодного "Залізного купола", оскільки всі наші системи оборони потрібні нам самим".

Донедавна відносини Києва та Єрусалима були непростими. Напруга (яка, ймовірно, досі існує) у них зросла з двох причина. Перша - Ізраїль відмовився передавати Україні засоби ППО. За словами посла Міхаеля Бродського, країна побоюється продавати "Залізний купол", адже там переймаються, що це озброєння може потрапити до рук або Ірану, або терористичних організацій.

Друга причина - відмова на в'їзд для біженців з України в Ізраїль. За словами посла Євгена Корнійчука, її рівень в країні становить аж 5%, що свідчить про те, що Єрусалим не дотримується угоди про безвіз. Тож українська влада думає про те, аби призупинити дію цього документа на деякий час. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.