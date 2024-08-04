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ПОЛІТИКА

Україна ініціює коаліцію з НАТО для захисту від російських ракет

04 серпня 2024, 19:07
Україна ініціює коаліцію з НАТО для захисту від російських ракет
president.gov.ua
За його словами, такої коаліції зараз дуже бракує.

Україна обговорить з НАТО створення коаліції держав-сусідів, які допоможуть збивати російські ракети над українською територією. Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам обговорити це в межах ради Україна — НАТО.

Про це Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передають кореспонденти "Радіо Свобода".

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб застосовувати бойову авіацію сусідніх країн проти [російських] ракет, які бʼють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн НАТО", — заявив Зеленський.

Це рішення, на його думку, складне для партнерів, оскільки "вони завжди бояться зайвої ескалації". Однак він доручив підготувати зустріч у межах ради Україна — НАТО, де зможуть обговорити це питання.

"Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога [над Україною]", — додав Зеленський.

За його словами, такої коаліції зараз дуже бракує, адже це велика відповідальність для однієї країни-сусідки — взяти на себе відповідальність та допомагати Україні збивати ворожі ракети.

НАТОросія загрозаВолодимир Зеленськийвійна

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