Україна ініціює виключення росії з FATF – ОП

Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), заявив Подоляк.

Після того як росія вийде зі FATF іноземні компанії зіткнуться зі значно більшими витратами на інвестування в рф, а переказ коштів до росії стане проблематичним, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Про цю ініціативу заявив Подоляк в своєму Telegram-каналі.

"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. РФ цинічно порушила свої зобов'язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", – написав радник ОП.

Виключення Росії з FATF вплине на істотне підвищення вартості ведення бізнесу з Росії, вважає Михайло Подоляк.

“Внесення Росії до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки та інші фінансові установи проводитимуть додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями чи шахраями, відповідно зарубіжним контрагентам стане дорожче та невигідно вести бізнес з росії” - написав український посадовець.

Подоляк додав, що це знизить можливості рф ухилятися від санкцій, обмежить її міжнародну торгівлю, ускладнить отримання платежів за експорт і здійснення платежів за імпорт та вплине на відтік прямих іноземних інвестицій з росії. Іноземні компанії зіткнуться зі значно більшими витратами на інвестування в рф, а переказ коштів до росії стане проблематичним.