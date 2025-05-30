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ПОЛІТИКА

Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованих атак

30 травня 2025, 09:04
Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованих атак
джерело МЗС України / Telegram
Україна розраховує на потужну реакцію партнерів.

30 травня, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання за запитом України. Причиною звернення стали масштабні удари з боку росії, які спричинили загибель і поранення серед мирного населення.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у дописі на платформі Х.

За його словами, Київ очікує чіткої та солідарної позиції від міжнародної спільноти щодо необхідності зупинити російську агресію.

"Після чергових варварських атак, які забрали життя цивільних, ми розраховуємо на потужну реакцію партнерів, що підкреслить єдність у питанні примусу рф до припинення бойових дій як першого кроку до реального мирного врегулювання", — зазначив Сибіга.

Українська сторона також планує підтвердити свою незмінну прихильність дипломатичному врегулюванню війни спільно зі США, країнами Європейського Союзу та іншими союзниками.

"Ми акцентуватимемо увагу на тому, що допоки росія саботує мирні ініціативи та продовжує здійснювати терористичні обстріли української території, тиск на кремль має лише зростати", — підсумував заступник міністра.

війнаООНатакаАндрій Сибіга

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