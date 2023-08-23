Україна ініціювала створення Балто-Чорноморського оборонного союзу – Зеленський

Зеленський не впевнений у необхідності публічно говорити про військову деокупацію Криму.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити союз у сфері безпеки із країнами Чорного і Балтійського морів.

Про це він заявив під час пресконференції.

"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя", - сказав Зеленський.

"І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - додав він.

"Я не впевнений, що ми сьогодні маємо говорити про військову деокупацію Криму публічно", - сказав водночас Зеленський.