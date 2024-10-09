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Україна конфіскувала іноземне судно, яке вивозило з Криму награбоване зерно

09 жовтня 2024, 18:57
Україна конфіскувала іноземне судно, яке вивозило з Криму награбоване зерно
Фото: з вільного доступу
Суховантаж заходив в порти окупованого Криму під прапором Камеруну.
Суд конфіскував вантажне судно Usko Mfu, яке незаконно заходило до окупованого Криму та було затримане влітку на Одещині.
 
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
 
Суховантаж під прапором Камеруну заходив у порти півострова для здійснення комерційної діяльності.
 
"Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти окупованого Криму", - поінформували у ДПСУ.
 
Прикордонники уточнили, що затримання судна відбулося у липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією.
Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).
 
Зазначається, що через порушення законодавства України та міжнародного права судно перейде під управління держави для подальшого використання.
 
Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України – у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.
 
"Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України", - наголосили в ДПСУ.

 

Кримсудновійна в Україніросія окупанти

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