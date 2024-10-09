Україна конфіскувала іноземне судно, яке вивозило з Криму награбоване зерно

Суховантаж заходив в порти окупованого Криму під прапором Камеруну.

Суд конфіскував вантажне судно Usko Mfu, яке незаконно заходило до окупованого Криму та було затримане влітку на Одещині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Суховантаж під прапором Камеруну заходив у порти півострова для здійснення комерційної діяльності.

"Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти окупованого Криму", - поінформували у ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що затримання судна відбулося у липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією.