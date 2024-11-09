Україна критикує новий уряд Британії через відсутність військової підтримки

Глава британського уряду, зокрема, досі не відвідав нашу державу через чотири місяці після вступу на посаду.

Відносини України з Великою Британією "погіршилися" після приходу до влади лейбористського уряду в липні.

Офіційні особи в Києві в інтерв'ю Guardian висловили розчарування через відмову Великої Британії надати додаткові ракети дальнього радіусу дії.

Журналісти зазначили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер досі не відвідав Україну через чотири місяці після вступу на посаду.

У Києві вважають що візит буде марним, якщо британський політик не візьме на себе зобов'язання поповнити запаси затребуваної системи дальнього радіусу дії Storm Shadow.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати, але йому немає сенсу приїжджати як туристу", – сказав один із високопосадовців в адміністрації Володимира Зеленського.

Автори матеріалу підкреслюють, що основна претензія України до Великої Британії полягає в тому, що вона не надала жодних додаткових ракет зі своїх резервів Storm Shadow, навіть для використання проти цілей у Криму та на інших українських територіях, окупованих росією з 2014 року.

"Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", – сказав український урядовець.

Розчарування української сторони новим урядом стало наслідком дискусій між Стармером і Зеленським минулого місяця. Зеленський представив свій "план перемоги", який передбачає членство України в НАТО, а також більшу військову та економічну підтримку з боку ключових союзників.

За словами високопосадовця, план не викликав "великої реакції". Він припустив, що Стармер не бажає приймати стратегічні рішення без схвалення Вашингтона, незважаючи на його приватні запевнення, які він дав Зеленському, що Велика Британія може діяти незалежно.

Ці занепокоєння український лідер також порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до "жодного прогресу" в питанні надання Storm Shadow.