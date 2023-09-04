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Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії – Кулеба

04 вересня 2023, 17:07
Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Для України абсолютно очевидно, що сталося у Румунії.

Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки рф проти України в ніч проти 4 вересня.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві.

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку румунська влада зараз вивчає усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", — цитує агентство слова Кулеби.

Міністр висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки. У цьому контексті він зазначив, що "є тенденції на намагання не загострювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Водночас міністр наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", — сказав Кулеба.

РумуніяКулебашахедивійна в УкраїніДрон-камікадзеросія окупанти

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