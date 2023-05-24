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Україна має мінімум зброї для початку контрнаступу – Буданов

24 травня 2023, 09:29
Україна має мінімум зброї для початку контрнаступу – Буданов
Фото: LIGA.net
Начальнийк ГУР Кирило Буданов додав, що необхідні запаси для ведення тривалих боїв.

Україна може почати великомасштабний контрнаступ найближчим часом з мінімальною кількістю зброї, але для тривалих боїв потрібні значні запаси. 

Про це інформує японськоме  Hhk.

"Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться... Ми повинні витіснити Росію з нашої території. Ми будемо використовувати всі наші сили і засоби для досягнення цієї мети... Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів", - сказав Буданов.

На його думку, саміт G7 у Хіросімі , де брав участь президент України Володимир Зеленський, дає можливість проконтролювати, якою мірою буде просуватися надання зброї Заходом.

Також голова ГУР додав, що було зірвано практично всі спроби росіян перешкодити контрнаступу українських військ.

"90% атак на військові об'єкти вже зірвано," - заявив Буданов.

еальність така, що в російських збройних силах, наприклад, людям, які працювали інженерами на підводних човнах, дають кулемети і кажуть "іди й атакуй". Дуже велика кількість російських солдатів деморалізована через сукупність чинників", - цитує начальнику ГУР NHK.

війнаГУРБуданов

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