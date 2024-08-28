Україна має намір утримувати російську територію – ЦРУ

Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу".

росія може здійснити спробу контрнаступу в Курській області. Агресор хоче повернути під контроль свої території.

Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє Reuters.

Коен зазначив, що значення української операції, яка охопила, за його словами, 777 квадратних кілометрів російської області, ще належить з'ясувати.

Українські війська прорвалися через західний кордон росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.

Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу", сказав Коен на саміті з питань розвідки і національної безпеки.

"Ми можемо бути впевнені, що путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – зазначив Коен.

Він сказав, що путіну доведеться "мати справу з відлунням у власному суспільстві" через втрату російської території.

Україна заявила про захоплення 100 населених пунктів у ході вторгнення в Курську область росії.

Нагадаємо, росіяни продовжують втрачати контроль над територіями у Курській області. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники контролюють 100 населених пунктів та майже 1300 квадратних кілометрів у Курській області.