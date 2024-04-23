Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед Європейських країн

Як зазначають соціологи, питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер.

Відсоток тих, хто готовий воювати за свою країну, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий (33%).

Про йдеться в опитуванні Gallup International.

Як зазначають соціологи, питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер.

За даними світового опитування, найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.

Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їх показники складають відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

У країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився. Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу - Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менше половини опитаних.

В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну серед японців.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. У 2023 році проект проводився в 41 країні світу.

Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила група "Рейтинг".