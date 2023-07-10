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ПОЛІТИКА

Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО – МЗС Франції

10 липня 2023, 11:59
Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО – МЗС Франції
Фото: з вільного доступу
"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою".

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "конкретні гарантії безпеки". 

Про це повідомляє RFI.

Зазначається, що обговорювані західними партнерами гарантії безпеки Україні полягатимуть у наданні засобів для забезпечення її самооборони й зміцненні її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.

"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", – наголосила Колонна.

У той самий час Париж працює з деякими партнерами над визначенням гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", - сказала Колонна.

"По суті, є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки", – додала глава МЗС Франції.

ФранціяНАТОгарантії безпекивійна в Україні

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