Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО – МЗС Франції
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "конкретні гарантії безпеки".
Про це повідомляє RFI.
Зазначається, що обговорювані західними партнерами гарантії безпеки Україні полягатимуть у наданні засобів для забезпечення її самооборони й зміцненні її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.
"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", – наголосила Колонна.
У той самий час Париж працює з деякими партнерами над визначенням гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.
"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", - сказала Колонна.
"По суті, є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки", – додала глава МЗС Франції.