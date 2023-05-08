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ПОЛІТИКА

Україна має отримати конкретний шлях до вступу до НАТО – МЗС Естонії

08 травня 2023, 18:59
Україна має отримати конкретний шлях до вступу до НАТО – МЗС Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
Очільник дипломатичного відомства країни закликав дати Україні "сильний сигнал".

Союзники по НАТО мають сформулювати конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу і не обмежуватися повторенням постійної позиції про те, що її запрошують приєднатися до блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Bloomberg.

"Уже недостатньо просто повторювати вже наявну позицію, що Україна вітається в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери держав зберуться у Вільнюсі цього літа", - сказав він.

Багато союзників, у тому числі США, вагалися щодо деталізації наступних кроків щодо членства України, враховуючи ризик бути втягнутими в прямий конфлікт із кремлем. Натомість вони намагалися зосередитися на тому, як підтримувати військову допомогу, щоб Україна могла виграти війну, водночас повторюючи обіцянку НАТО, що Україна стане членом.

НАТОЕстонія

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