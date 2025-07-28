Україна має отримати від Німеччини ще 11 систем IRIS-T
28 липня 2025, 20:35
Фото: з вільного доступу
Торік уряд Німеччини оголосив, що до 2026 року профінансує загалом 24 системи IRIS-T.
Україна має отримати від Німеччини ще 11 систем IRIS-T.
Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю "Європейській правді".
"Всього замовили 18 систем IRIS-T SLM – було замовлення 12, плюс 4, плюс 2. Наразі ми отримали 7 з них. І я підкреслю, що до кожної системи, яку зараз виробляють для нас у Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності. Це – єдиний комплекс", - розповів посол.
Макеєв додав, що "ніби були випадки, коли IRIS-T вдавалося збити балістичну ракету, але все ж у цих систем – інше призначення".