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Україна має план на випадок загибелі Зеленського – Politico

01 серпня 2023, 12:23
Україна має план на випадок загибелі Зеленського – Politico
Володимир Зеленський
Смерть президента стане психологічним шоком, але не зашкодить обороні країни.

Попри небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує.

Про це пише американське видання Politico.

Автори публікації зазначають, що питання можливого вбивства президента російськими військами не можуть ігнорувати ні в Україні, ні на Заході. Володимир Зеленський є не просто формальним керівником держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з росією.

Politico нагадує, що на початку повномасштабної війни, за заявами українських посадовців, росіяни здійснили кілька спроб ліквідації українського президента, а радикально налаштовані російські депутати та "воєнкори" досі регулярно вимагають убити Зеленського.

"Через загрозу, яка нависла над його життям, закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Українські чиновники були в люті в лютому цього року, коли за три дні до його очікуваного приїзду з'явилася інформація про запланований візит до Брюсселя, що поставило під загрозу його поїздку", - пише видання.

Видання зазначає, що попри небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що "українці мають плани щодо безперервності уряду".

Формально, за Конституцією, лінія передачі влади є чіткою: коли президент не може виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов'язки. Politico зазначає, що поточний голова Верховної Ради - Руслан Стефанчук - не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

"Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд", - пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

Журналісти припускають, що за відсутності Зеленського колективно керувати державою будуть Стефанчук, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армії.

Зазначимо, Президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення рф пережив понад 12 спроб замаху. Два з них допомогло запобігти ЦРУ.

 

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