Україна має просувати новітню зброю на експорт — Залужний

За словами Залужного, експорт оборонних технологій є ключем до створення майбутніх союзів і безпекових альянсів для України.

Україна повинна активніше просувати на світовий ринок новітню зброю та технології її виробництва.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний під час форуму "Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі", який відбувся 22 травня.

За словами Залужного, експорт оборонних технологій є ключем до створення майбутніх союзів і безпекових альянсів для України, а також джерелом інновацій, ресурсів та інтеграції до міжнародних партнерств. Він наголосив, що Україна мусить орієнтуватися на високотехнологічну війну на виживання — з мінімальним використанням людських ресурсів та з акцентом на ефективні й дешевші засоби ведення бойових дій.

"Не варто сподіватися на диво, яке поверне Україні кордони 1991 чи 2022 року. Поки у противника є сили, він завдаватиме ударів", — підкреслив Залужний. На його думку, завершити війну можливо лише шляхом повного знищення військово-економічного потенціалу росії.

Посол також закликав будувати систему захисту і відновлення, яка дозволить країні економічно зростати навіть під час війни. Як приклад він навів Ізраїль, який демонструє успішну модель розвитку в умовах постійної загрози.

Втім, Залужний визнав, що українська технологічна перевага вже втрачена в деяких сферах: "Противник нас випередив — і про це треба чесно говорити". Він зауважив, що держава не проводить системного пошуку міжнародних партнерів, зокрема в сферах ППО, боротьби з балістичними ракетами, гіперзвуковою зброєю та інноваційними системами зв’язку для безпілотників.

Залужний також розкритикував політику США щодо росії, зазначивши, що переговори з країною-агресором, яку очолює "воєнний злочинець" путін, є небезпечним сигналом. Він попередив, що після України наступною мішенню москви може стати Європа.

На завершення він закликав до реалізму та стратегічного мислення в оборонній сфері: "Ми маємо усвідомлювати обмеженість ресурсів і залежність від допомоги партнерів. Проте здатні створити потужну технологічну екосистему для захисту та перемоги".