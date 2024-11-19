Україна має ракети ATACMS і буде їх застосовувати – Зеленський

Президент нагадав, що в України є далекобійні дрони власного виробництва.

Україна має у своєму арсеналі американські далекобійні балістичні ракети ATACMS і буде їх застосовувати для послаблення військового потенціалу росії.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

"Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості. В Україні є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS. І ми все це будемо використовувати", - наголосив Зеленський.

Водночас, як відзначив президент, Україна працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про посилення нашої держави далекобійними засобами ураження. Зеленський заявив: