Україна має ракети ATACMS і буде їх застосовувати – Зеленський
19 листопада 2024, 18:09
Президент нагадав, що в України є далекобійні дрони власного виробництва.
Україна має у своєму арсеналі американські далекобійні балістичні ракети ATACMS і буде їх застосовувати для послаблення військового потенціалу росії.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.
"Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості. В Україні є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS. І ми все це будемо використовувати", - наголосив Зеленський.
Водночас, як відзначив президент, Україна працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про посилення нашої держави далекобійними засобами ураження. Зеленський заявив:
"Я думаю, після заяв про ядерну зброю вже й Німеччині час підтримати відповідні рішення"
Глава держави зазначив, що до рішень про дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території росії важливо додати "кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал російської федерації, де б він не знаходився".