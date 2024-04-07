Україна має сама вирішувати, на які компроміси у війні готова піти – Столтенберг

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який стає дедалі більш тісним.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси готова піти у війні з рф.

Про це заявив Столтенберг в інтерв'ю BBC.

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера рф путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів".Більше деталей: Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе", - йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі рф, Китай, Іран та КНДР.

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.