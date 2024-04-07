Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна має сама вирішувати, на які компроміси у війні готова піти – Столтенберг

07 квітня 2024, 17:19
Україна має сама вирішувати, на які компроміси у війні готова піти – Столтенберг
Фото: 5 канал
Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який стає дедалі більш тісним.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси готова піти у війні з рф.

Про це заявив Столтенберг в інтерв'ю BBC.

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера рф путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів".Більше деталей: Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе", - йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі рф, Китай, Іран та КНДР.

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.

Йенс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється