Україна має стати членом ЄС до 2030 року: Литва зробила заяву

Очільник МЗС наголосив, що для Литви неприйнятно, що відкриття навіть першого розділу переговорів з Україною досі штучно затягується.

Вступ України до ЄС так само важливий для самої Європи, як і для України. Тому членство України до 2030 року має бути метою всіх країн Євросоюзу.

Про це заявив міністрзакордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

За його словами, необхідно забезпечити рівне й об'єктивне застосування принципу результативності до всіх кандидатів до ЄС, а двосторонні питання не повинні порушувати порядок денний розширення ЄС, а окремі країни ЄС мають бути обмежені у своїх можливостях необґрунтовано маніпулювати процесом розширення.

"Членство України в ЄС так само важливе для самої Європи, як і для України. Це буде найнадійнішою гарантією безпеки, яку ЄС надасть Україні, і великим геополітичним досягненням для Європи. Членство України до 2030 року має бути нашою спільною метою", - сказав він.