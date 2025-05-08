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Україна має стати членом ЄС до 2030 року: Литва зробила заяву

08 травня 2025, 17:31
Україна має стати членом ЄС до 2030 року: Литва зробила заяву
Очільник МЗС наголосив, що для Литви неприйнятно, що відкриття навіть першого розділу переговорів з Україною досі штучно затягується.
Вступ України до ЄС так само важливий для самої Європи, як і для України. Тому членство України до 2030 року має бути метою всіх країн Євросоюзу.
 
Про це заявив міністрзакордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
 
За його словами, необхідно забезпечити рівне й об'єктивне застосування принципу результативності до всіх кандидатів до ЄС, а двосторонні питання не повинні порушувати порядок денний розширення ЄС, а окремі країни ЄС мають бути обмежені у своїх можливостях необґрунтовано маніпулювати процесом розширення.
 
"Членство України в ЄС так само важливе для самої Європи, як і для України. Це буде найнадійнішою гарантією безпеки, яку ЄС надасть Україні, і великим геополітичним досягненням для Європи. Членство України до 2030 року має бути нашою спільною метою", - сказав він.
 
На думку Будріса, Україна, незважаючи на жорстоку російську агресію, виконує свою домашню роботу - впроваджує рекомендації та реформи Європейської комісії .
 
"Ми в ЄС також повинні виконати свою домашню роботу і мобілізувати всю необхідну політичну волю", - заявив міністр.
 
Очільник МЗС наголосив, що для Литви неприйнятно, що відкриття навіть першого розділу переговорів з Україною досі штучно затягується.
 
На думку Будріса, процес євроінтеграції України має йти швидше, і до кінця червня необхідно відкрити щонайменше три глави переговорів.

 

Литвавійна в Україніросія окупанти

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