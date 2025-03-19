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Україна має уникнути "миру", який нав'язали фінам у 1944-му – президент Фінляндії

19 березня 2025, 18:41
Україна має уникнути
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Такі угоди означатимуть втрату Україною частини ознак своєї державності.

Досвід Фінляндії демонструє, що Україна не повинна погоджуватись на умови кремля, які означатимуть втрату суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, відповідаючи  на пресконференції на запитання Європейської правди.

Президент Фінляндії прокоментував чутки в інформаційному просторі про те, що рф вимагає визнання за нею окупованих територій. 

Він зауважив, що це означатиме втрату Україною частини ознак своєї державності. 

За його словами, таким став підсумок для Фінляндії так званої Зимової війни 1939-1940 років, коли СРСР напав на цю країну.

"Основа державності ґрунтується на трьох стовпах – незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Фінляндія у 1944-му за сталінським миром втратила дві з них. Ми зберегли незалежність, але ми втратили суверенітет в ухваленні рішень, а також втратили 10% нашої території", – заявив Стубб.

Він додав, що для нього це має також особистісний вимір, бо СРСР окупував та анексував, зокрема, "території, де народилися мої бабусі-дідусі й де народився мій батько". За мирним договором із СРСР, який підписала фінська влада, Фінляндія погодилася визнати частину своїх територій складовою рф.

Президент Фінляндії, коментуючи запитання "ЄвроПравди" про те, чи має Україна будь-що уникати цього, відповів:

"На ваше питання, чи має Україна погодитися опинитися у цьому становищі, моя відповідь – абсолютно ні". 

Стубб пообіцяв і далі працювати над тим, щоб Україна "зберегла і незалежність, і суверенне право визначати свій шлях до Європи та Заходу, і свою територіальну цілісність".

 
Фінляндіявійна в УкраїніАлександр Стубб

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