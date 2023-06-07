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Україна має все для звільнення своєї землі – Столтенберг

07 червня 2023, 21:55
Україна має все для звільнення своєї землі – Столтенберг
джерело ria
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні передали всю техніку і зброю, яка була необхідна для початку контрнаступу.

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі CNAS.

"Ми знаємо, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників. Усе це доставили на місця, щоб вони  мали можливості, необхідні для звільнення більшої території", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тож ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться. Однак Україна показала, що може успішно вигонити росіян зі своєї землі, як це було у Київській, Харківській та Херсонській областях.

Столтенберг також додав, що союзники мають посилювати позиції України на фронті, щоб держава повернула свою незалежність, а путін програв у війні.

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