Україна має все для звільнення своєї землі – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні передали всю техніку і зброю, яка була необхідна для початку контрнаступу.

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі CNAS.

"Ми знаємо, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників. Усе це доставили на місця, щоб вони мали можливості, необхідні для звільнення більшої території", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тож ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться. Однак Україна показала, що може успішно вигонити росіян зі своєї землі, як це було у Київській, Харківській та Херсонській областях.

Столтенберг також додав, що союзники мають посилювати позиції України на фронті, щоб держава повернула свою незалежність, а путін програв у війні.