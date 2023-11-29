Україна має якнайшвидше стати членом НАТО – Волкер

Водночас він наголосив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США.

Зволікання з приєднанням України до НАТО стимулює режим путіна до нескінченного продовження війни, тож Альянс має прийняти Україну якомога швидше.

Про це під час конференції у Європарламенті заявив колишній посол Сполучених Штатів при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

"Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для росії – руйнівним", – сказав американський дипломат.

Він зауважив, що практичне втілення такого наміру не таке складне, як вважається. Безумовно, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.

"Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО – Україна, що стаття 5-та означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, – це все НАТО вже надає Україні", – пояснив Волкер.

Водночас, наголосив він, НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Зокрема, це стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії Росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах, – такі дії рф прямо дорівнюють піратству.

"НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури", – зауважив експосол США при Альянсі.

Він зауважив, що не варто закривати очі на недоліки всіх розмов про гарантії безпеки для України, які насправді формулюються як "запевнення". Такі запевнення є не більш переконливими за ті, що містилися в Будапештському меморандумі, коли Україна погодилася стати без’ядерною державою.

Волкер також заявив, що російська агресивна війна проти України становить небезпеку для всієї Європи, оскільки свідчить про перетворення рф на імперіалістичну, авторитарну та геноцидну державу.