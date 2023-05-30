Україна має законне право захищатися за межами кордону – МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може використовувати силу за межами своїх кордонів.

Про це повідомляє Sky News.

"Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за їхніми межами, щоб підірвати здатність росії направляти силу на саму Україну", – заявив міністр.

На питання щодо ранкової атаки безпілотників на москву і чи має Україна право атакувати територію росію, Клеверлі сказав, що не робитиме припущень з приводу характеру атаки і наголосив, що Україна має законне право захищатися.

Очільник британського оборонного відомства зазначив, що законні військові цілі поза межами території України є частиною її самооборони.

"Ми повинні визнати це", – підсумував Джеймс Клеверлі.