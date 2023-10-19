Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля для евакуації своїх громадян з сектора Гази.
Про це пише Newsmaker, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.
Зазначається, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 19 жовтня провів телефонні розмови з очільником МЗС Румунії Лумініцею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Евакуація здійснюватиметься через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.
"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах", - йдеться у заяві.