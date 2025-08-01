Україна, Молдова й Румунія створюють кіберальянс

Коаліція зможе ефективніше протидіяти російським загрозам.

Україна разом із Молдовою та Румунією формують регіональний кіберальянс для протидії кіберзагрозам, насамперед з боку росії.

Про створення альянсу повідомила пресслужба РНБО.

Ініціатором проєкту виступає Національний координаційний центр кібербезпеки.

За словами секретарки НКЦК Наталії Ткачук, це практичне втілення домовленостей президентів трьох країн після IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

"росія як країна-терорист активно використовує кіберпростір для атак на демократії. Альянс дозволить координувати зусилля та підвищити стійкість до таких загроз", – наголосила вона.

Перші консультації з партнерами відбулися наприкінці липня в Чернівцях. Саме тут планують створити регіональний центр кібербезпеки на базі обласної військової адміністрації.

Учасники планують обмінюватися інформацією про кібератаки, спільно розробляти AI-рішення для захисту інфраструктури, готувати фахівців і проводити навчання.

Серед ключових принципів нового альянсу – спільне реагування на загрози та відкритість до інших держав, які поділяють демократичні цінності.