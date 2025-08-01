Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна, Молдова й Румунія створюють кіберальянс

01 серпня 2025, 20:22
Україна, Молдова й Румунія створюють кіберальянс
Фото: з вільного доступу
Коаліція зможе ефективніше протидіяти російським загрозам.

Україна разом із Молдовою та Румунією формують регіональний кіберальянс для протидії кіберзагрозам, насамперед з боку росії.

Про створення альянсу повідомила пресслужба РНБО. 

Ініціатором проєкту виступає Національний координаційний центр кібербезпеки.

За словами секретарки НКЦК Наталії Ткачук, це практичне втілення домовленостей президентів трьох країн після IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

"росія як країна-терорист активно використовує кіберпростір для атак на демократії. Альянс дозволить координувати зусилля та підвищити стійкість до таких загроз", – наголосила вона.

Перші консультації з партнерами відбулися наприкінці липня в Чернівцях. Саме тут планують створити регіональний центр кібербезпеки на базі обласної військової адміністрації.

Учасники планують обмінюватися інформацією про кібератаки, спільно розробляти AI-рішення для захисту інфраструктури, готувати фахівців і проводити навчання.

Серед ключових принципів нового альянсу – спільне реагування на загрози та відкритість до інших держав, які поділяють демократичні цінності.

 

РумуніяМолдоваУкраїнакіберальянс

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється