Україна може дозволити транзит російського аміаку через свою територію – Reuters

Але висуває зустрічні умови.

Україна готова розглянути можливісь транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови.

Про це Reuters повідомило джерело в українському уряді.

Як зазначив співрозмовник агентства, Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.

“Ми говоримо наступне — якщо угода включає аміакопровід, то Україна має отримати якісь додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам. Це розширення географії угоди та списку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б слугувати інтересам нашої країни”, — цитує співрозмовника Reuters.

Джерело в уряді повідомило, що в тексті по продовженню зернової угоди, узгодженому в середу, не згадується трубопровід Тольятті-Одеса та транзит аміаку, і буде потрібна додаткова угода.

Зазначається, що раніше росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік — 20% світових морських перевезень до того, як у лютому минулого року вторглася в Україну.

Трубопровід Тольятті-Одеса розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.