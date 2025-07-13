Україна може надати Азербайджану підземні сховища газу "без податків і зборів"

Київ підписав із Баку договір.

Україна може безмитно зберігати азербайджанський газ на українській території.

Про це йдеться у підписаній в Баку дорожній карт та економічного співробітництва між двома країнами, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Документ з азербайджанського боку підписав його колега Парвіз Шахбазов.

"Україна пропонує свої ПСГ для міжнародного зберігання газу. Наші підземні сховища газу - найбільші в Європі і доступні для іноземних компаній за режимом "митного складу" без податків і зборів", - заявив Галущенко.

Крім того, два міністрами було обговорено участь сторін у проєктах з розвитку відновлювальної енергетики.

На сьогодні Азербайджан постачає нафту до понад 20 країн.