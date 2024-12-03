Україна може не повертати $50 млрд, якщо не отримає репарацій від росії
03 грудня 2024, 17:51
Фото: facebook.com/permalink
Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "умовні боргові зобов’язання".
Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("Група Семи") та ЄС.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг", – повідомив нардеп.
За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат.
Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "умовні боргові зобов’язання". 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями.
Відомо також, що виділені гроші не будуть обліковуватись у якості державного боргу.