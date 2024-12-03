Україна може не повертати $50 млрд, якщо не отримає репарацій від росії

Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎.

Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("‎Група Семи"‎) та ЄС.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"‎Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг"‎, – повідомив нардеп.

За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат.

Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎. 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями.