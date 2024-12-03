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Україна може не повертати $50 млрд, якщо не отримає репарацій від росії

03 грудня 2024, 17:51
Україна може не повертати $50 млрд, якщо не отримає репарацій від росії
Фото: facebook.com/permalink
Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎.
Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("‎Група Семи"‎) та ЄС.
 
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram. 
 
"‎Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші  не будуть обліковуватись як державний борг"‎, – повідомив нардеп.
 
За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат. 
 
Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎. 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями. 
 
 Відомо також, що виділені гроші не будуть обліковуватись у якості державного боргу. 

 

війна в Україніборгиросія окупанти

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