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ПОЛІТИКА

Україна може очікувати військової підтримки від Франції – Макрон

02 травня 2024, 14:31
Україна може очікувати військової підтримки від Франції – Макрон
Фото: Укрінформ
Макрон наголосив, що здатність Європи - бути авторитетними, продовжувати допомагати, дати Україні засоби для опору.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправлення військ в Україну, оскільки його головна стратегічна мета: росія не може перемогти.

Про це повідомляє The Economist.

"Як я вже сказав, я нічого не відкидаю (зокрема, введення військ в Україну,- ред.), тому що ми зіткнулися з людиною, яка нічого не відкидає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучі, визначаючи межі наших дій для того, у кого їх більше немає і хто є агресором", - заявив він.

Макрон наголосив, що здатність Європи - бути авторитетними, продовжувати допомагати, дати Україні засоби для опору.

"Але наш авторитет також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності в тому, що ми будемо або не будемо робити. В іншому випадку ми самі себе послаблюємо, а це ті рамки, в яких ми діяли досі", - заявив він.

Президент Франції розповів, що в наступні тижні багато країн заявили, що їм зрозумілий підхід Парижа.

"У мене є чітка стратегічна мета: росія не може перемогти в Україні. Якщо росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто може прикидатися, що росія зупиниться на цьому? Яка безпека буде в інших сусідніх країн - Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І що за довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі коштів, щоб зупинити росію? Так що так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - підкреслив він.

Раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Це викликало дискусію серед союзників України.

війнаЕмануель Макронпідтримка України

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